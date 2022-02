Genshin Impact in italiano: la grande novità dell'aggiornamento 2.6

Secondo quanto riferito da un celebre leaker di Genshin Impact, presto il gioco potrebbe essere tradotto in italiano, riferimenti alla nostra lingua sono stati trovati nel codice sorgente dell'aggiornamento 2.6 in arrivo nelle prossime settimane.

L'update 2.6 Beta di Genshin Impact include il supporto per due nuove lingue, italiano e turco, solamente per quanto riguarda interfaccia e testi, mentre non ci sarà il doppiaggio audio in italiano. Come sottolineato dal leaker, le cose potrebbero però cambiare e l'aggiunta del supporto ai testi in italiano e turco potrebbe slittare, non c'è certezza insomma che queste due nuove lingue facciano la loro comparsa proprio con l'aggiornamento 2.6 e potrebbe essere incluse in un update successivo.

Da tempo si parla di una traduzione di Genshin Impact in italiano ma fino ad oggi i rumor non si sono mai concretizzati, il 2022 potrebbe essere l'anno giusto per l'arrivo dei sottotitoli in italiano in uno de giochi free to play più apprezzati degli ultimi anni, un vero e proprio fenomeno di costume che coinvolge migliaia di giocatori anche nel nostro paese, dove la community di Genshin Impact è particolarmente attiva.

Per saperne di più sull'ultimo aggiornamento pubblicato a metà febbraio vi rimandiamo alle novità della patch 2.5 di Genshin Impact.