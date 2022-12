Genshin Impact in italiano: altre Primogems gratis con il nuovo codice di dicembre 2022

A pochi giorni di distanza dal debutto dell'update 3.3 di Genshin Impact, il team di sviluppo del popolare free to play ha distribuito un nuovo codice che permette a tutti i giocatori di ottenere gratuitamente un po' di Primogems, la risorsa utile per sbloccare armi e personaggi.

Il codice appena diffuso dal team di sviluppo del titolo sottotitolato in italiano è il seguente: "XBRSDNF6BP4R". Il riscatto della sequenza di numeri e lettere permette di ricevere 60 Primogems e 5 unità di Esperienza dell'Avventuriero, ovvero i manuali il cui utilizzo consente di far aumentare il livello esperienza dei personaggi.

Il procedimento attraverso il quale i giocatori possono ricevere le ricompense è molto semplice ed è valido su qualsiasi piattaforma sulla quale è possibile giocare a Genshin Impact, ovvero PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Android e iOS. Per riscattare il codice occorre avviare il gioco su una qualsiasi piattaforma, effettuare l'accesso al menu delle impostazioni, selezionare la voce "Account" e infine cliccare sul tasto "Riscatta codice": si aprirà così una finestra all'interno della quale inserire tramite una tastiera fisica o virtuale (su console/mobile) la sequenza di numeri e lettere utili al fine di sbloccare i bonus.

Vi ricordiamo che esiste anche un secondo metodo molto più rapido che, però, può essere utilizzato da tutti i giocatori ad eccezione degli utenti PlayStation 4 e PlayStation 5 che non hanno abilitato il cross-save totale di Genshin Impact. Se rientrate nella cerchia di utenti che possono sfruttare questo sistema, potete eseguire l'accesso al sito ufficiale e poi selezionare il tasto "Riscatta codici" in alto a sinistra per visualizzare una schermata nella quale immettere tutti i codici e riscattarli in una manciata di secondi (assicuratevi di selezionare Europa come server).

Al momento non è chiaro quale sia la durata della validità del codice e, come al solito, vi suggeriamo di procedere con il riscatto il prima possibile onde evitare che scada. Una volta completato il riscatto, dovrete manualmente aggiungere gli oggetti all'inventario tramite l'accesso al menu della posta in gioco: troverete un messaggio con tutte le ricompense in allegato. Va infine precisato che possono riscattare il codice solo i giocatori che hanno raggiunto il Grado Avventuriero 5.

Avete già letto la nostra guida con i passaggi da seguire per attivare i sottotitoli in italiano di Genshin Impact? Sulle nostre pagine trovate anche il codice di Genshin Impact per ottenere risorse gratis, molto utile per chi ha appena iniziato a giocare.