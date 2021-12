Genshin Impact: una Jean che sembra una bambola in questo cosplay di Yukineko

Ormai i cosplay sono ovunque: questo fenomeno, nato in realtà già diversi decenni fa ma sdoganati soltanto con il consolidamento delle fiere del fumetto in occidente e con l'avvento di internet, che ha portato aria fresca e più modelle professionali, tocca sia anime e manga che i videogiochi. Anche Genshin Impact è ben presente nei cosplay.

Il gioco dello studio cinese MiHoYo, che si è fatto valere nel corso del suo primo anno di vita, ha creato vari personaggi da sfruttare, alcuni dei quali hanno fatto breccia nel cuore degli appassionati, in particolare le ragazze che sembrano aver creato quasi una lotta tra waifu. In Genshin Impact ce ne sono molte di figure femminili che riescono a ritagliarsi un ruolo nei party dei videogiocatori, come la cavaliera di Favonius Jean Gunnhildr.

La spadaccina di rarità a cinque stelle ed elemento anemo si presenta come una ragazza bionda e una divisa bianca e blu con un mantello dietro le spalle. La cosplayer Yukineko1018 decide di presentarsi nei panni del personaggio in questo cosplay di Jean da Genshin Impact perfettamente realizzato in tutti i suoi dettagli, aggiungendo anche un tocco particolare grazie allo sfondo.

Anche la sorella Barbara in alcuni cosplay ha convinto i fan del videogioco, mentre ora in Genshin Impact ci sono in arrivo le Junk Chest secondo un leak.