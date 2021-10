Genshin Impact: Jean Gunnhildr in un cosplay, la cavaliera in azione

12 mesi fa aveva inizio la grande avventura di Genshin Impact, videogioco di MiHoYo che all'inizio sembrava ispirato a The Legend of Zelda Breath of the Wild ma che poi è riuscito a far emergere le proprie particolarità. Ed eccolo qui, giocato ancora oggi e con nuovi aggiornamenti all'orizzonte per permettere di esplorare ancora più a fondo Teyvat.

Ci sono diversi personaggi che miHoYo ha messo subito a disposizione dei giocatori per godersi al meglio gli anfratti e i paesaggi del mondo di Genshin Impact. Il primo sarà proprio il giocatore che potrà selezionare a scelta tra due personaggi, uno maschile e uno femminile. Il viaggiatore sarà Aether nel caso della prima scelta, mentre chi sceglie al femminile riceverà Lumine come personaggio iniziale. Da lì in poi sarà un continuo di incontri, tra cui anche quello con la cavaliera di Favonius Jean Gunnhildr.

Anche Jean è un personaggio giocabile di Genshin Impact e ha incantato molti di coloro che l'hanno scelta per il proprio party. E potrebbe fare bis con l'interpretazione di Holly Wolf che ha deciso di vestire i panni proprio della cavaliera dell'ordine di Favonius. Il cosplay di Jean Gunnhildr visibile in basso ci mostra il personaggio in varie pose tutte diverse tra loro, così da poter ammirare il risultato da diverse angolazioni.

Nell'ultimo periodo si parla invece molto dell'approdo di Genshin Impact su Steam dopo Honkai Impact.