Genshin Impact: Kazuha è disponibile, un trailer ci mostra le sue abilità

Nel corso della serata è finalmente arrivato il nuovo banner a tempo di Genshin Impact che permette ai giocatori del free to play targato miHoYo di provare la fortuna nella sezione Wish e tentare di ottenere Kaedehara Kazuha, personaggio 5 Stelle di tipo Anemo.

Il banner di Kazuha resterà attivo per le prossime tre settimane e permetterà anche di avere maggiori probabilità di trovare i seguenti eroi: "Thorny Benevolence" Rosaria (Cryo), "Trial by Fire" Bennett (Pyro) e "Wolf Boy" Razor (Electro). Se non conoscete bene questo personaggio e volete approfondirne le caratteristiche prima di investire i vostri Primogems, vi invitiamo a dare uno sguardo al nuovo filmato pubblicato dagli sviluppatori, il quale mostra rapidamente tutte le abilità e gli attacchi di questo agile spadaccino che sembra disporre di mosse che ne favoriscono il movimento e il controllo della folla. Di fatto Kazuha è l'unico personaggio che al momento può effettuare una sorta di doppio salto, il quale può essere davvero utile nella raccolta dei collezionabili e in altre situazioni legate alle fasi d'esplorazione.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa è spuntata in rete un'ondata di leak in riferimento alla regione di Inazuma in Genshin Impact, la quale potrebbe arrivare con l'aggiornamento di metà luglio al termine del banner a tempo di Kazuha.