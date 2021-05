Genshin Impact: Kazuha, Klee e le skin nel trailer dell'update 1.6

Nel tardo pomeriggio di oggi potremo assistere al reveal ufficiale dell'update 1.6 di Genshin Impact ma, nel frattempo, è possibile dare un'occhiata al nuovo trailer dell'aggiornamento che ci presenta rapidamente tutte le novità.

Nel corso del filmato possiamo assistere a numerose sequenze che preannunciano i principali contenuti del nuovo aggiornamento, durante il quale i giocatori potranno accedere a due diversi banner a tempo: il primo consentirà di sbloccare Klee grazie alla sua rerun, invece il secondo proporrà un nuovo personaggio chiamato Kazuha. Questo eroe 5 Stelle di tipo Anemo è incredibilmente agile e utilizza una spada come se fosse una katana per controllare il suo elemento principale. Ad accompagnare i banner nella sezione Wish troviamo poi nuovi eventi a tempo ambientati sull'arcipelago che andrà ad ampliare la mappa di Tevyat e l'arrivo dei costumi estivi per Jean e Barbara. Non mancano puoi nuovi e pericolosi avversari, tra i quali troviamo una sorta di demone-samurai.

Sul sito ufficiale è inoltre stata pubblicata una pagina dedicata alle modifiche che verranno apportate al Serenitea Pot, ovvero l'housing, con la versione 1.6. Stando alle dichiarazioni del team di sviluppo, con il prossimo aggiornamento del free to play sarà possibile piazzare molti più oggetti sulla superficie della propria isola, sebbene tale funzione possa mettere in difficoltà chi gioca su dispositivi non particolarmente performanti. Si tratta questo solo di uno dei piccoli ritocchi in arrivo per questa meccanica di gioco, che presto accoglierà anche nuovi pezzi d'arredamento e tanto altro.

Tutto ciò arriverà il prossimo 9 giugno 2021 con un aggiornamento gratuito, il cui preload dovrebbe iniziare nel corso della prossima settimana solo su PC, Android e iOS. Prima di lasciarvi al trailer con tutte le novità, vi ricordiamo che sono ora disponibili nuovi codici da 300 Primogems gratis per Genshin Impact.