Genshin Impact: Klee è disponibile con una nuova ondata di ricompense gratis

Nel corso delle ultime ore Genshin Impact si è aggiornato con una serie di novità minori che precedono il grosso update che farà il proprio debutto nella prima metà di novembre. A partire da oggi è infatti possibile provare ad ottenere Klee e ricevere una serie di oggetti gratis, tra i quali troviamo anche dei Primogems.

Nella schermata Wish è stato introdotto un nuovo banner a tempo limitato con protagonista la giovane Klee, personaggio di tipo Fuoco a 5 Stelle che può lanciare delle sfere esplosive. Spendendo i propri Fate in questo banner avrete buone probabilità di trovare anche i seguenti eroi 4 Stelle: Noelle (Geo), Sucrose (Anemo) e Xingqiu (Acqua).

Se non avete abbastanza gettoni per tentare la sorte, sappiate che per le prossime due settimane potrete riscattare i seguenti bonus al login giornaliero nella sezione eventi:

Giorno 1: Hero's Wit X3

Giorno 2: Mystic Enhancement X6

Giorno 3: Primogems x100

Giorno 4: 50.000 Mora

Giorno 5: Hero's Wit X5

Giorno 6: Mystic Enhancement X6

Giorno 7: Primogems x200

Queste ricompense saranno disponibili per circa due settimane e non sarà necessario effettuare l'accesso ogni giorno per ottenerle tutte. Vi ricordiamo che Genshin Impact può essere scaricato gratuitamente su PlayStation 4, PC (grazie al client proprietario), Google Play Store e App Store. A breve il gioco arriverà anche su Nintendo Switch e PlayStation 5, piattaforma sulla quale sarà già funzionante al lancio grazie alla retrocompatibilità.