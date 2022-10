Genshin Impact gira in 13K su RTX 4090! Non ci credete? Ecco il video

Entrato in possesso di una fiammante RTX 4090, lo youtuber Golden Reviewer ha testato le eccezionali capacità dell'ultima scheda video di NVIDIA eseguendo Genshin Impact su PC alla spaventosa risoluzione di 13760 x 5760 pixel!

Oltre alla già citata RTX 4090, la mostruosa configurazione hardware utilizzata dal creatore di contenuti per condurre questi test con l'avventura ruolistica di miHoYo comprende una CPU i7-10700KF, 64GB di memoria RAM DDR4 e un SSD Samsung 970 EVO Plus da 2TB, il tutto montato su motherboard Asus Prime Z490-P.

Il video dimostrativo confezionato da Golden Reviewer elenca le opzioni grafiche selezionate per eseguire Genshin Impact in 13K e fornisce tutte le indicazioni a schermo sulle risorse hardware utilizzate dal suo PC per eseguire il kolossal GDR gratuito a risoluzioni così elevate e, ovviamente, sul framerate raggiunto dal titolo (all'incirca 30fps). Nel condurre questi test, lo youtuber precisa di non aver utilizzato alcuna tecnologia di upsampling come FSR o DLSS.

Purtroppo, i limiti imposti da YouTube nella risoluzione massima di encoding ci obbligano ad ammirare il video a 'soli' 2160p: basta però dare una rapida occhiata al filmato per accorgersi dell'incredibile qualità dell'immagine, con texture, effetti particellari e modelli poligonali estremamente nitidi.

Cosa ne pensate di questo esperimento? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere la recensione di NVIDIA GeForce RTX 4090, con tanto di analisi sulle potenzialità del DLSS 3.