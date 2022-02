Genshin Impact: Kujou Sara in un cosplay magnifico di Kiyo per la gloria dello shogun

A settembre 2020 si è affacciato sul mercato un nuovo progetto videoludico che ha mutato le abitudini di tanti videogiocatori. Studio MiHoYo è riuscito a fare il colpo da 90 con Genshin Impact, un RPG Open World online che - vuoi per i personaggi affascinati vuoi per il mondo di gioco interessante - è riuscito a conquistare tanti videogiocatori.

E tanti videogiocatori, specie grazie alla scelta di renderlo free to play, significa anche grandissima risonanza in rete. Genshin Impact è diventato quindi uno dei giochi più chiacchierati e con un fandom sempre attivo e vivace in più settori. Con l'onnipresenza di questo pubblico in ogni angolo della rete, fioccano anche i cosplay a tema Genshin Impact, con i personaggi - in particolare quelli femminili - più popolari sempre sulla cresta dell'onda e riproposti in tante chiavi.

Quest'oggi vi proponiamo il cosplay di Kujou Sara da Genshin Impact, realizzato dalla modella giapponese Kiyo. Con due foto, fa risaltare tutte le caratteristiche di questo personaggio ispirato al folklore nipponico. Un cosplay davvero ben riuscito e ben dettagliato, specie nella proposta degli abiti e accessori.

In attesa che arrivi Genshin Impact in italiano, non perdetevi il recente cosplay di Mona Megistus.