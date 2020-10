Genshin Impact, lancio da record su mobile: 245 milioni di dollari in un mese

I dati forniti dalla società di analisi Sensor Tower parlano chiaro: il debutto di Genshin Impact è stato un successo dalla portata straordinaria sul mercato mobile.

Soltanto nel corso del solo primo mese di presenza sul mercato, la produzione di MiHoYo ha fatto registrare ben 245 milioni di dollari di entrate, tra App Store e Google Play. Un esordio incredibile, che colloca Genshin Impact al secondo posto per la miglior performance nei primi trenta giorni, dietro soltanto a Pokémon GO, che aveva ai tempi raccolto circa 283 milioni di dollari.

Il trend del successo si è peraltro mantenuto stabile nel tempo: nella prima settimana, l'Action RPG registrava spese dei giocatori per circa 60 milioni di dollari, con valori settimanali simili registrati anche nel corso degli ultimi trenta giorni. Un dato che ha reso Genshin Impact l'App capace di generare maggiori profitti sia su App Store sia su Google Play dal momento del lancio ad oggi. A spendere nel gioco sono soprattutto gli utenti cinesi, che detengono da soli il 33% circa delle quota. Segue il Giappone, con circa 59 milioni di dollari e, al terzo posto, gli USA, con 45 milioni di dollari.



Genshin Impact ha conquistato moltissimi giocatori, con una formula free to play e la presenza concomitante su dispositivi mobile, PlayStation 4 e PC. In attesa di notizie sulla data di lancio della versione Nintendo Switch, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Genshin Impact del nostro Antonello "Kirito" Bello.