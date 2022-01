Genshin Impact Lantern Rite: come ottenere Primogems Gratis nell'evento web

Vi abbiamo già spiegato come ottenere più di 2.000 Primogems gratis nell'evento Lantern Rite di Genshin Impact, ma nel corso del pomeriggio è stato dato il via ad un nuovo evento web che mette in palio altre gemme gratuite con le quali si possono sbloccare personaggi rari.

L'evento web in questione prende il nome di "The Great Banquet of the Adepti" ed è davvero semplice da completare. Una volta effettuato l'accesso al portale (trovate il link nel tweet in calce alla guida), i giocatori non devono fare altro che accumulare Shimmering Shells e spenderle per sbloccare i vari obiettivi, ciascuno contenente una manciata di Primogems e materiali per il potenziamento. Per ottenere le conchiglie occorre completare un mini-gioco legato alla pesca, il quale consente ogni 24 ore di accumulare un massimo di 400 Shimmering Shells. Per ottenerne altre al di fuori del limite giornaliero potete completare gli obiettivi, i quali includono azioni da compiere in game come portare a termine due daily quest e spendere 80 unità di Resina.

Accumulando abbastanza conchiglie da sbloccare tutti gli obiettivi riuscirete ad ottenere ben 120 Primogems gratis, le quali vanno ad aggiungersi alle tantissime dell'evento Lantern Rite. Si tratta quindi di un modo incredibilmente semplice per massimizzare la valuta accumulata e magari prepararsi all'arrivo di Yae Miko nel corso del prossimo aggiornamento gratuito.

Vi ricordiamo come sempre che tutte le ricompense sbloccate verranno automaticamente inviate alla vostra casella di posta virtuale e, di conseguenza, dovrete riscattarle manualmente accedendo all'apposito menu di gioco selezionando la voce "Claim all".

A tal proposito, vi ricordiamo che tutti i giocatori di Genshin Impact possono ora riscattare le skin di Mona, Jean, Amber e Rosaria in maniera completamente gratuita.