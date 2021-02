Genshin Impact, Lantern Rite Tales: come ottenere 900 Primogems gratis

Volete ottenere Xiao a tutti i costi durante gli ultimi giorni di permanenza del suo banner nella sezione Wish di Genshin Impact? Allora dovreste provare a dare un'occhiata a Lantern Rite Tales, mini-evento del Capodanno Cinese del titolo MiHoYo grazie al quale è possibile accumulare gratis circa 900 Primogems completando delle semplicissime quest.

Per poter accedere all'evento sono richiesti alcuni requisiti e uno di questi è quello di aver raggiunto l'Adventurer Rank 23, che non è un problema se giocate da diversi mesi al free to play. Altro step da seguire è completare gli archi narrativi chiamati "Alatus Chapter: Act I" e "Chapter I: Act I - Of the Land Amidst Monoliths", fondamentali per accedere a qualsiasi mini-evento del Capodanno Cinese di Genshin Impact. A questo punto visitate la sezione Eventi del menu principale (quella con l'icona di una bussola presente anche nel menu rapido), selezionate Lantern Rite e poi Lantern Rite Tales: vi verrà chiesto di completare la missione "The Origin of Lanterns", posizionate l'indicatore sulla missione e portatela a termine. A questo punto potete aprire il menu Lantern Rite Tales I, il quale vi mette di fronte a nove semplici missioni secondarie il cui completamento permette di ottenere 30 Primogems. Una volta terminate tutte le quest sarà possibile passare alle missioni di Lantern Rite Tales II e infine Lantern Rite Tales III.

Ecco come fare per accedere ai vari step dell'evento:

Lantern Rite Tales I - Requisiti d'accesso: completamento della missione "The Origin of Lanterns"

Lantern Rite Tales II - Requisiti d'accesso: completamento della missione "Currents Deep Beneath the Lanterns" e raggiungimento del livello Festive Fever chiamato "Guests Flock From Afar"

Lantern Rite Tales III - Requisiti d'accesso: completamento della missione "Light Upon the Sea" e raggiungimento del livello Festive Fever chiamato "Glow of a Thousand Lanterns"

Ciascuna delle schermata di Lantern Rite Tales permette di ottenere 270 Primgoems: questo significa che portando a compimento ogni singola sidequest del mini-evento è possibile accumulare 810 Primogems. Per arrotondare, vi consigliamo di completare anche le missioni di All That Glitters, grazie alle quali supererete le 900 gemme. Vi ricordiamo che si possono ottenere Primogems gratis anche con l'evento Wish Upon a Lantern di Genshin Impact, il quale consente di riscattare i premi direttamente dal sito web ufficiale per poi ritrovarli nel gioco. Non dimenticate inoltre che ogni giorno il gioco mette a disposizione dei giocatori un totale di 60 Primogems che si possono accumulare semplicemente completando le quattro quest giornaliere contrassegnate da un'icona viola sulla mappa.

Avete già dato un'occhiata alla nostra guida su come ottenere gratis un personaggio 4 Stelle grazie all'evento Stand By Me di Genshin Impact? Nei prossimi giorni si possono inoltre riscattare 10 Interwined Fate gratis in Genshin Impact.