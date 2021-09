Genshin Impact, leak per le abilità di Tohma: lance, fuoco, fiamme e pesca

Tra una vera e propria ondata di novità previste per l'Action RPG, l'estate ha portato con sé anche l'annuncio dell'arrivo in Genshin Impact di Thoma , personaggio inedito pronto a debuttare nel free to play.

Legato all'elemento fuoco, il combattente è a quanto pare già divenuto protagonista di una sessione Beta di gameplay, in seguito alla quale sono emersi molteplici leak. Come potete verificare in calce, in particolare, la fuga di notizie ha riguardato le abilità e le caratteristiche del personaggio, con Tohma che dovrebbe risultare specializzato nell'utilizzo di una potente lancia.

Con l'arma, l'eroe può mettere a segno una combo costituita da un massimo di quattro colpi, oltre ad un attacco caricato. In aggiunta, tramite la lancia, Thoma è in grado di generare una potente barriera, attraverso la quale ogni suo attacco si converte in un assalto elementale infuso dell'elemento fuoco. Lo scudo, inoltre, assorbe in maniera molto efficace i danni da fiamma. In aggiunta, possiamo segnalare che, a quanto pare, l'eroe di Genshin Impact è un pescatore particolarmente abile: tra le sue abilità figura infatti un 20% di possibilità di catturare due pesci in un colpo solo dalle acque di Inazuma.

Il debutto di Tohma è atteso con il lancio ad ottobre della versione 2.2 del titolo MiHoYo. Nel frattempo, gli appassionati possono godersi le moltissime novità della versione 2.1 di Genshin Impact, attualmente disponibile su PC, PS4, PS5 e dispositivi mobile.