Genshin Impact, leak: Aloy combatte in un video gameplay

Sebbene manchino ancora diverse settimane all'arrivo di Aloy in Genshin Impact grazie alla collaborazione tra miHoYo e Sony PlayStation, i leaker sembrano aver già messo le mani sul personaggio 5 Stelle gratuito.

Un filmato caricato nel corso delle ultime ore su YouTube permette infatti di osservare con largo anticipo le abilità della protagonista di Horizon Zero Dawn e Forbidden West, che nel free to play apparterrà all'elemento Cryo (l'equivalente del ghiaccio) e potrà utilizzare esclusivamente archi. L'Elemental Skill, ovvero l'abilità che si ricarica più in fretta, consente ad Aloy di lanciare una sfera di ghiaccio che esplode all'impatto creando delle sfere più piccole che dovrebbero danneggiare gli avversari con i quali entrano in contatto. L'Elemental Burst consiste invece in una potente freccia che esplode al contatto con il bersaglio infliggendo danni ad area.

Purtroppo il filmato è in bassa risoluzione e non permette di osservare nel dettaglio le abilità del personaggio, senza contare che il suo debutto è parecchio lontano e nelle settimane che ci separano dalla sua uscita potrebbero essere apportati degli importanti cambiamenti. Vi ricordiamo che Aloy sarà disponibile gratuitamente per tutti i giocatori PlayStation con l'update 2.2 e per tutti gli altri con l'arrivo della versione 2.3.

