Genshin Impact: un leak anticipa il ritorno di Kazuha nell'update 2.8

Sebbene la versione 2.6 di Genshin Impact sia stata pubblicata da meno di una settimana, stanno già emergendo le prime indiscrezioni riguardanti l'aggiornamento alla versione 2.8, la cui uscita dovrebbe essere prevista nel corso dell'estate 2022.

Stando ad un leak proveniente da una fonte non nota al pubblico ma confermata da un insider di Genshin Impact che in passato ha anticipato con esattezza i dettagli sui successivi aggiornamenti del free to play, l'update 2.8 sarà molto particolare. Sembrerebbe infatti che il team di sviluppo voglia sfruttare questo aggiornamento per proporre solo vecchi personaggi e, più nello specifico, ridare ai giocatori l'opportunità di investire le loro Primogems per ottenere Kaedehara Kazuha, Klee e Yoimiya. Non è da escludere che la versione 2.8 sia l'ultima prima dell'arrivo della nuova regione e che gli sviluppatori vogliano concentrare il debutto di nuovi eroi alla pubblicazione della versione 3.0.

Va precisato che queste indiscrezioni andrebbero prese con le pinze per una ragione molto semplice: le uniche informazioni affidabili riguardano esclusivamente la versione del gioco successiva a quella attualmente disponibile, poichè provenienti dai tester. Questo significa che tutto ciò che non riguarda l'update 2.7 potrebbe essere frutto di qualche utente in cerca di attenzioni.

A proposito di contenuti futuri, vi ricordiamo che miHoYo ha già annunciato ufficialmente Yelan e Kuki Shinobu, due dei personaggi in arrivo con la patch 2.7.