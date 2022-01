Genshin Impact, ancora leak: Ayato ed Heizou presto in arrivo?

La diffusione di Genshin Impact è costantemente cresciuta nel corso del 2021, grazie alle continue attività di supporto post lancio proposte dal team di MiHoYo.

Il nuovo anno, da parte sua, è iniziato sotto altrettanto buoni auspici, con l'introduzione delle numerose novità della versione 24 di Gensin Impact. Tra la nuova area di Enkanomiya e l'arrivo dei personaggi di Shenhe e Yun Jin, i giocatori attivi nell'Action RPG gratuito avranno molti contenuti ai quali dedicarsi nelle prossime settimane. Un trend positivo, che sembra destinato a perdurare anche nel corso dei prossimi mesi.

A suggerirlo, è uno dei leaker più noti e attivi all'interno della community di Genshin Impact. Il dataminer attivo in rete come "UBatcha" ha infatti diffuso un'interessante indiscrezione. Stando a quest'ultima, i personaggi di Ayato ed Heizou sarebbero destinati a realizzare il proprio debutto in occasione del lancio della versione 2.6 di Genshin Impact. Rispettivamente identificati come combattenti a cinque e quattro stelle, questi ultimi dovrebbero dunque divenire indicativamente disponibili nel periodo compreso tra la fine di marzo e l'inizio di aprile 2022.



Al momento, ovviamente, si tratta di un semplice rumor: per saperne di più sarà dunque necessario attendere comunicazioni da parte di MiHoYo. Nel frattempo, su Genshin Impact non mancano certamente nuovi contenuti da scoprire.