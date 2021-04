Genshin Impact, leak non credibili: MiHoYo sta effettuando molti cambiamenti

Genshin Impact è stato spesso oggetto di leak provenienti della Cina, che nella maggior parte dei casi si sono rivelati veritieri, fornendo costantemente ai giocatori uno spaccato sul futuro del free-to-play. Le cose, tuttavia, stanno cambiando.

Gli stessi leaker cinesi hanno scoperto che gli sviluppatori di MiHoYo sta effettuando dei frequenti cambiamenti all'interno del codice gioco, rendendo praticamente impossibile fare delle previsioni sul futuro di Genshin Impact. Ciò significa che anche i recenti leak, che parlavano dell'arrivo dell'elemento Dendro e della mappa di Inazuma, risultano essere inaffidabili. Il leaker che aveva messo in giro queste voci, un tale conosciuto come Arkywzx, ha persino cancellato i suoi post originali in merito.

In altre parole, allo stato attuale possiamo fidarci solo degli annunci ufficiali dello studio di sviluppo. Di certo c'è solamente la data di lancio dell'Atto 4 del Capitolo 1, We Will Be Reunited, che proseguirà la narrazione di Genshin Impact a partire dalle ore 04:00 di domani 12 aprile, oltre che la data di pubblicazione dell'aggiornamento 1.5, fissata invece per il 27 aprile. Ne approfittiamo per ricordarvi che di recente è arrivata la nuova combattente Rosaria.