Genshin Impact: un leak rivelerebbe il set abilità di Neuvillette

Un nuovo leak su Neuvillette, uno dei nuovi personaggi in arrivo nel popolare Genshin Impact, rivela tutta la versatilità del set di abilità di colui che potrebbe essere il Capo della Giustizia che vigila sull'Hydro Archon.

Secondo quanto trapelato dai forum cinesi Baidu, il kit di abilità di Neuvillette sarebbe legato ai buff basati sul suo stato in campo o fuori campo. La sua abilità elementale potrebbe ridurre i Punti Vita e i suoi attacchi standard, invece, potrebbero far diminuire l'Attacco. Nella sua build, potrebbe quindi essere un'ottima idea dare la priorità agli artefatti che ne aumentano i PV.

Grazie a queste tecniche, che lo renderebbero sia un DPS in campo, sia un DPS di supporto fuori campo, non è da escludere che Neuvillette possa diventare uno dei personaggi più popolare nella community di Genshin Impact, popolare gioco di HoYoverse (che, sempre secondo i leak, starebbe sviluppando anche un gioco simil Animal Crossing).

A seconda di come è calcolato il danno bonus, potrebbe essere estremamente utile per i personaggi con forti moltiplicatori di attacco normale come Eula. C'è da dire, tuttavia, che anche le costellazioni in Genshin Impact svolgono un ruolo importante nel determinare il pieno potenziale di un personaggio, e da questo punto di vista le costellazioni di Neuvillette rimangono un mistero.

Mentre attendiamo l'arrivo del nuovo personaggio e una conferma ufficiale in merito a quanto sopra riportato, vi ricordiamo che al momento sono disponibili dei contenuti gratis di Genshin Impact per gli abbonati Playstation Plus.