Genshin Impact leak: una serie di video svela abilità e dettagli di Yae Miko

A poche ore dal debutto della versione 2.4 di Genshin Impact e del banner che permette di sbloccare Shenhe e Xiao, ecco che spuntano in rete tutte le anticipazioni e i video gameplay relativi a Yae Miko.

Come ormai da tradizione, infatti, con il debutto dell'aggiornamento per tutti i giocatori è stata distribuita ai tester la versione non definitiva del prossimo update, motivo per il quale sono stati pubblicati tutti i dettagli sull'attesissimo personaggio Electro 5 Stelle. Grazie ai leak possiamo finalmente avere la certezza che la sua arma principale sarà il catalyst e che non si tratterà in alcun modo di un healer. A differenza di quanto ipotizzato da alcuni utenti della community, infatti, si tratta di un personaggio di supporto che si basa interamente sulla statistica Elemental Mastery, fondamentale per aumentarne l'efficacia sul campo.

Con la sua Elemental Skill, Yae Miko posiziona dei manufatti Electro che prendono il nome di Sesshou Sakura: questi colpiscono a cadenza fissa i nemici nei paraggi con attacchi Electro il cui danno aumenta quando il numero di manufatti è più elevato (se ne possono piazzare tre). Tenko Kenshin è invece l'Elemental Burst, mossa grazie alla quale Yae Miko evoca una volpe elettrica che infligge danni Electro ad area. L'attivazione di questa abilità trasforma i manufatti in proiettili elettrici che si scatenano contro i nemici, aumentando il danno dell'Elemental Burst.

Prima di lasciarvi ai video che mostrano Yae Miko in azione, vi ricordiamo che miHoYo ha annuncia a sorpresa 4 nuove skin di Genshin Impact, una delle quali è per Mona.