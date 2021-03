Genshin Impact: un leak svela gli eroi dell'update 1.5, arriva anche l'housing

Sembra che ancora una volta Genshin Impact sia stato vittima di un importante leak, il quale ha svelato una grossa quantità di informazioni relative all'update 1.5, in arrivo entro la fine del prossimo mese.

In questo caso non si tratta solo della pubblicazione di informazioni, ma anche di una lunga serie di immagini che anticipano nel dettaglio quelli che saranno i principali contenuti del prossimo aggiornamento. Partiamo con i nuovi personaggi, che sono due e in entrambi i casi stanno già facendo impazzire i fan di tutto il mondo. In arrivo con la versione 1.5 troviamo Yanfei, una 4 Stelle di tipo Fuoco armata di catalizzatore, ed Eula, un'elegante guerriera Crio 5 Stelle armata di claymore e appartenente alla fazione dei Knights of Favonius (sarà quindi legata a Monstadt). Ad accompagnare l'arrivo delle due eroine nei prossimi banner troviamo una meccanica di gioco inedita: l'housing. Con il debutto dell'update 1.5 dovrebbe infatti arrivare anche la possibilità di entrare in possesso di un appartamento, il quale sarà personalizzabile tramite l'acquisto di pezzi d'arredamento presso uno specifico NPC che scambierà gli oggetto con una nuova valuta. Legato a questa meccanica dovrebbe essere il nuovo pet, una sorta di volatile che permette di teletrasportarsi in qualsiasi momento nella casa che abbiamo allestito. Pare inoltre che sia previsto l'arrivo di almeno due nuovi boss, la cui sconfitta ci darà accesso a materiali inediti per il potenziamento dei prossimi eroi, un po' come avvenuto con il Primo Geovishap, i cui drop servono a potenziare Xiao e Hu Tao.

Al momento sembra che il team di MiHoYo non sia particolarmente felice del leak e l'ha fatto sapere con una serie di messaggi pubblicati sull'account ufficiale Twitter del free to play. Probabilmente la fuoriuscita di informazioni legate ai nuovi personaggi e il grande apprezzamento del pubblico nei confronti di Eula potrebbe spingere i giocatori a non spendere i propri Primogems in attesa del debutto del relativo banner a tempo.

Prima di lasciarvi ai tweet contenenti le immagini delle nuove eroine e del bizzarro NPC per l'housing, vi ricordiamo che l'update 1.4 di Genshin Impact è online e permette di ottenere 600 Primogems gratis.