Genshin Impact: un leak svela i personaggi e le attività in arrivo con l'update 1.1

Nel corso delle ultime ore è apparso su Reddit un corposo leak riguardante il prossimo aggiornamento gratuito di Genshin Impact, il free to play che sta per giungere alla versione 1.1.

Con il debutto del primo grande aggiornamento del titolo gratuito per PC, PS4 e dispositivi mobile si potrà avviare una nuova quest a Liyue Harbor, ovvero l'enorme città portuale che si trova a sud della mappa, a patto però di aver raggiunto il Livello Avventuriero 30. Chi ha invece raggiunto il livello 35 potrà esplorare Inazuma, un'area completamente inedita della mappa. Saranno inoltre disponibili due nuovi personaggi: Zhongli e Ayaka Kamisato: il primo potrà essere trovato nelle loot box e il secondo potrà essere anche sbloccato gratuitamente completando le quest della seconda città e raggiungendo il Livello Avventuriero 42. Anche il sistema di gacha sta per essere modificato sensibilmente, dal momento che i pull da 10 non garantiranno più un personaggio 4 Stelle ma ricompenseranno il giocatore con un'arma 4 Stelle e un oggetto chiamato Bonding Fate, una sorta di gettone che all'utilizzo permette di ottenere personaggi 4 Stelle. Ogni 50 Fate spesi otterrete invece un Bonding Fate 5 Stelle, che consente in questo caso di riscattare un personaggio raro. Pare inoltre che gli sviluppatori vogliano inserire dei dungeon per 8 giocatori nei quali non sono presenti solo sfide legate al combattimento ma anche dei particolari enigmi da risolvere.

Al momento non si sa quando la patch verrà pubblicata, ma è molto probabile che il suo arrivo sia previsto nel corso della prossima settimana. Nel frattempo vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida su come ottenere gratis armi e personaggi in Genshin Impact.