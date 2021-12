Genshin Impact: nuovi leak svelano la skin di Ningguang e un eroe di Chasm

Manca ormai poco all'annuncio dei contenuti dell'update 2.4 di Genshin Impact, la cui uscita dovrebbe essere prevista per le prime settimane del 2022. In attesa di saperne di più su Shenhe e Yun Jin, alcuni leak hanno anticipato quello che ci aspetta nei prossimi mesi nel free to play.

Il primo leak riguarda Yao Yao, un nuovo personaggio femminile che non lascia mai indietro il suo amico più fidato, ovvero una piccola creatura che la accompagna all'interno di uno zaino. Non sappiamo con esattezza quale sia la rarità di questo personaggio o quale sia la sua arma principale, ma i dataminer sono abbastanza sicuri che la vedremo arrivare nel banner a tempo che verrà attivato in concomitanza con la pubblicazione di Chasm, una piccola porzione aggiuntiva della mappa che potremmo paragonare a Dragonspine per estensione ed importanza.

L'altro importante leak riguarda invece i costumi aggiuntivi e, più nello specifico, la skin extra di Ningguang. Pare infatti che prossimamente potremo personalizzare la guerriera 4 Stelle Geo con uno splendido ed elegante costume di colore blu, la cui immagine è spuntata in rete nelle ultime ore. È davvero improbabile che il leak sia un fake, anche perché è ormai da settimane che si vocifera dell'arrivo delle skin aggiuntive di Ningguang e di Keqing. Non è da escludere che nell'update 2.4 gli sviluppatori ripetano quanto visto nell'aggiornamento estivo, permettendo ai giocatori di sbloccare gratuitamente il costume di Ningguang e mettendo in vendita quello di Keqing.

In attesa di informazioni ufficiali, le quali potrebbero arrivare molto presto, vi ricordiamo che domani arriverà un nuovo evento di Genshin Impact con tanti Primogems gratis.