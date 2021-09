Genshin Impact, ancora leak: Yunjin avvistata, nuovo personaggio in arrivo

Nonostante la determinata guerra ai leaker di Genshin Impact dichiarata dal team di MiHoYo, alcuni utenti non hanno esitato nel condividere qualche ultima informazione prima di abbandonare la scena pubblica.

Contestualmente ad un vero e proprio esodo che sta coinvolgendo i leaker precedentemente attivi su Twitter, ha infatti trovato diffusione un indizio legato a un nuovo personaggio in arrivo nell'Action RPG. Nello specifico, stiamo parlando dell'immagine disponibile direttamente in calce a questa news, che immortala una combattente inedita. Quest'ultima sembra raffigurare, sempre a detta dei leaker, Yunjin, personaggio in dirittura di arrivo nel mondo fantasy di Genshin Impact.

Sulla guerriera non sono al momento disponibili molte informazioni. In alcuni leak precedenti si era infatti parlato di lei come di un personaggio legato all'elemento Geo, mentre ora pare che il team di sviluppo abbia optato per l'elemento Anemo. La scarsa definizione dell'immagine del leak rende peraltro difficile avanzare ulteriori ipotesi su quelle che potrebbero essere le caratteristiche di Yunjin.



Agli appassionati del free to play non resta dunque che attendere aggiornamenti ufficiali per scoprire la verità che si cela dietro questo ennesima fuga di notizie. Nel frattempo, la crociata di MiHoYo prosegue, con addirittura l'avvio di una causa legale contro Bilibili proprio per i leak di Genshin Impact diffusisi sulla piattaforma video.