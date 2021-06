Genshin Impact, Legend of the Vagabond Sword: come ottenere 420 Primogems gratis

L'aggiornamento estivo di Genshin Impact continua a proporre nuovi contenuti e nel corso delle ultime ore ha fatto il proprio debutto anche l'evento a tempo limitato che prende il nome di Legend of the Vagabond Sword, il quale consente ai giocatori di affrontare semplici sfide e accumulare Primogems gratis.

Legend of the Vagabond Sword è composto da 7 diverse sfide (ne verrà aggiunta una ogni giorno) il cui completamento ricompensa il giocatore con 60 Primogems, per un totale di 420 Primogems. Per ottenere questi bonus non importa a quale livello di difficoltà si completi la sfida o quali modificatori vengano attivati, poiché questi parametri aggiuntivi sono legati alle ricompense extra (Mora e risorse per il potenziamento di armi e personaggi), sbloccabili ottenendo punteggi elevati.

Per accedere alle sfide non dovete fare altro che visitare la schermata degli eventi e selezionare Legend of the Vagabond Sword: in questo menu potete premere un tasto per evidenziare il luogo della sfida sulla mappa e visitarlo subito tramite il viaggio rapido. Una volta sul posto, interagite con il portale per selezionare il livello di difficoltà e i modificatori (ogni sfida ha anche dei personaggi che ottengono un bonus ai valori d'attacco) e avviate la sfida. Non dimenticate che ad ogni sfida completata le ricompense non vengono automaticamente assegnate, ma vanno recuperate manualmente sempre nella schermata degli eventi.

A poter prendere parte all'evento sono tutti i giocatori del free to play che hanno raggiunto l'Adventurer Rank 20 (se non l'avete già fatto, potete farlo entro la fine dell'evento per partecipare). Va precisato inoltre che l'evento è già attivo e i giocatori potranno prendervi parte solo ed esclusivamente fino al prossimo 8 luglio 2021, ultimo giorno nel quale si potranno affrontare le sfide ed ottenere le ricompense. In ogni caso non vi sono limitazioni per le singole sfide ed è quindi possibile completarle tutte per recuperare i Primogems anche nel corso dell'ultimo giorno di Legend of the Vagabond Sword.