Genshin Impact: a lezione di alchimia con un cosplay di Sucrose

Mentre i Viaggiatori si addentrano tra le numerose novità introdotte dall'aggiornamento 4.0 di Genshin Impact, la cosplayer Cherry Nozzomi impartisce una lezione che potrà essere utile a molti. Ecco come creare una pozione alchemica attraverso un tutorial della professoressa Sucrose.

Nuovi eroi arriveranno con l'update 4.1 di Genshin Impact, già programmato dalla software house cinese MiHoYo, ma una delle preferite dal pubblico resta Sucrose, l'intelligente alchimista che, come assistente di Albedo, presta servizio per i Cavalieri di Favonius.

I fondali marittimi di Fontaine lasciano spazio, anche se solo per un momento, al ritorno in quel di Mondstadt. Qui il Viaggiatore fa la conoscenza dell'eroina Anemo a 4 stelle armata di catalizzatore Sucrose, specializzata nella bio-alchimia.

La dolcezza innocua di Sucrose la porta a studiare l'alchimia in modo totalmente differente rispetto al maestro Albedo. Anziché creare nuova vita, preferisce modificare forme di vita già esistenti. In tal modo, intende donare varietà al Teyvat. I risultati ottenuti hanno consacrato il suo talento nel campo dell'alchimia, ma il suo obiettivo finale è un altro. Si tratta tuttavia del suo segretissimo sogno nel cassetto.

In questo cosplay di Sucrose da Genshin Impact vediamo la bio-alchimista alle prese con un tris di pozioni magiche, poi unite in una singola per condurre il suo ennesimo esperimento. Il risultato potrebbe essere esplosivo!