Genshin Impact: licenziato il doppiatore di Tighnari, il motivo è gravissimo

Nel corso delle ultime ore è arrivato un comunicato ufficiale da parte di Hoyoverse, il team di sviluppo di Genshin Impact, che conferma di aver allontanato in via definitiva il doppiatore che ha prestato la sua voce al personaggio di Tighnari, Elliot Gindi.

Per chi non lo sapesse, nelle settimane passate è stato sollevato un polverone per via di alcuni comportamenti inappropriati dell'uomo. Numerosi utenti hanno infatti accusato il doppiatore inglese dell'eroe Dendro di aver abusato della sua posizione per adescare ragazzine su social come Discord, di aver deriso ed insultato utenti trans, di aver simulato tentativi di suicidio per scopi poco nobili e tanto altro. Non è chiaro se siano stati presi provvedimenti dal punto di vista legale nei confronti di Gindi, ma è probabile che a spingere la software house cinese ad allontanare l'uomo siano state le numerose testimonianze diffuse sui social network, molte delle quali accompagnate da screenshot delle conversazioni.



Per quello che riguarda i dialoghi già presenti nel gioco, il team di sviluppo ha confermato di essere alla ricerca di una nuova voce per l'eroe 5 Stelle e che a breve verranno ridoppiate tutte le conversazioni che coinvolgono Tighnari. Sembra quindi che assisteremo alla pubblicazione di svariati mini-aggiornamenti che sostituiranno gradualmente i file audio del gioco.

In attesa di scoprire se vi siano prove schiaccianti nei confronti dell'uomo e se verranno avviate indagini in seguito alle numerose accuse mosse verso di lui

