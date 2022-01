Genshin Impact: Lisa Minci elettrizzante in questo cosplay della russa Katharina

Spadaccini e arcieri, lancieri e combattenti all'arma bianca e non solo: in Genshin Impact ci sono anche maghi e streghe, utilizzatori di magie e tecniche elementali che non possono mancare in un mondo fantasy come quello creato da studio MiHoYo. Anche questi si distinguono molto l'uno dall'altro, con capacità uniche e non replicabili.

Le maghe in Genshin Impact amate dai fan sono diverse: c'è Mona Megistus, una di quelle che i fan menzionano sempre e che ha un grandissimo seguito anche al di fuori del gioco, ma c'è anche Lisa Minci, la bibliotecaria dei Cavalieri di Favonius capace di sfoderare le sue abilità elementali in vari modi. Il suo elemento prediletto è il fulmine, con il quale crea attacchi elettrizzanti, e alcuni di questi sono visibili nel cosplay di Lisa da Genshin Impact creato dalla cosplayer russa Katharina.

Katharina indossa la veste bianca e viola con cappello a punta sulla testa che viene vista anche nel gioco, non mancando poi di aggiungere qualche effetto speciale per dare più immersione nella fotografia. Lisa elettrizza davvero nella prima foto, mentre nelle altre due la ragazza è apprezzabile in altre pose.

Ecco anche un cosplay di Mona Megistus creato da un'italiana e un cosplay di Raiden Shogun in una foto fulminante.