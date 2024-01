Genshin Impact: un maestoso cosplay di Raiden Shogun armata di lancia

Sono trascorse ormai alcune settimane dall'arrivo di Genshin Impact 4.3 e gli utenti del free to play sviluppato da MiHoYo sono in attesa del primo update di questo nuovo anno. Con al fianco Chevruse e Navia, le ultime due protagoniste introdotte nel roster del gatcha RPG, siamo liberi di esplorare la regione di Inazuma.

L'update 4.4 di Genshin Impact porterà diverse novità interessanti, in primis altri eroi. Xianyun e Gaming verranno accolte dagli appassionati probabilmente a febbraio 2024, per cui a smorzare l'attesa ci pensa un cosplay della Shogun Raiden di Genshin Impact. Ma a proposito, non dimenticate di riscattare queste Primogems gratis di Genshin Impact.

Legata all'elemento Electro, armata di lancia e dalla rarità a 5 stelle, Raiden è una delle protagoniste più amate dal pubblico, di sicuro una delle più celebrate dalla community di cosplayer. Shogun Raiden è un'entità unica che racchiude due esseri in un solo corpo, Ei, la Archon di Inazuma, e la marionetta Shogun che governa in qualità di suo vassallo. Ella ha promesso alla sua gente il paradiso eterno, per cui gli abitanti di Inazuma la adorano come una dea.

A interpretare l'amata governatrice della regione del Teyvat è al cosplayer Miss Autumn. La possiamo ammirare nel bellissimo cosplay in calce all'articolo che la immortala maestosa, con la lancia tra le mani pronta a combattere in una caverna.