Genshin Impact: la magia di Mona Megistus nel cosplay dell'italiana Loveless Hideki

Il rilascio dell'update 3.7 di Genshin Impact è sempre più vicino, con il precendente aggiornamento pubblicato da MiHoYo già diverse settimane. In attesa delle prossime novità in arrivo sul free to play di Hoyoverse, facciamo ritorno a Mondstadt con un cosplay di Mona Megistus da Genshin Impact.

Genshin Impact è un gioco free to play la cui road map per i prossimi mesi è già ben tracciata dalla software house cinese MiHoYo. Il prossimo appuntamento per i giocatori prende il nome di Kirara, l'eroina Neko in arrivo con la patch 3.7. Prima di fare la sua conoscenza, torniamo indietro per esplorare gli astri al fianco di Mona.

Autoproclamatasi "Astrologa Mona Megistus", Mona è una misteriosa giovane ragazza che possiede abilità all'altezza del suo titolo. Erudita e orgogliosa,rifiuta di usare l'astrologia a scopo di lucro. Proprio questa sua risoluzione la porta a essere spesso a corto di denaro e a vivere con parsimonia.

Mona è un'astrologa schietta e per questo sbatte in faccia l'amara realtà che dovrà affrontare chi si rivolge a lei per un consiglio. Personaggio a 5 stelle dalla Hydro Vision, indossa un body scollato sul retro di colore blu e viola. L'outfit di default Flowing Fate si compone anche da un mantello e da un grosso cappello da maghetta dello stesso colore. A condividere con il pubblico questa interpretazione è la cosplayer italiana Loveless Hideki.