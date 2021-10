Genshin Impact: una magica Lisa Minci nel cosplay della russa Saya

Il fandom di Genshin Impact è stato grande fin dall'inizio. L'impatto del progetto di MiHoYo è stato eccellente, proiettando tanti videogiocatori nel mondo di Teyvat dove sono stati alle prese con quest e magie. Sfruttando anche la gratuità del gioco, lo studio cinese ha così potuto concentrarsi sull'espandere il proprio universo.

Ci sono alcuni dei personaggi giocabili che preferiscono combattere all'arma bianca, con spade e altre armi; non mancano però coloro che fanno principalmente utilizzo di magie, come richiesto da un buon gioco a stampo fantasy. Infatti non possono mancare streghe e maghi in Genshin Impact, con Lisa Minci una grande rappresentante di questa fazione. Non a caso è anche una delle più forti e riverite diplomate all'accademia Sumeru degli ultimi 200 anni, scegliendo poi di recarsi a Mondstadt per diventare la bibliotecaria dei cavalieri di Favonius.

Con i suoi colpi electro paralizza gli avversari, ma fa anche avvertire una scossa nei videogiocatori, specie coloro che vanno alla ricerca di cosplay di Lisa. Le sue qualità la rendono infatti uno dei personaggi di Genshin Impact più utilizzati per i cosplay, e la dimostrazione la si può trovare nel nuovo cosplay creato dalla russa Saya the Fox, disponibile in basso.

Intanto non perdetevi le 60 Primogems gratis da riscuotere in Genshin Impact. Inoltre, da poco il videogioco ha compiuto un anno, pertanto molte cosplayer hanno festeggiato l'anniversario di Genshin Impact.