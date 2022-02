Genshin Impact: una magica Mona Megistus nel cosplay di Hannah

Genshin Impact è disponibile internazionalmente da settembre 2020 in varie lingue, anche se non c'è l'italiano. Tanti giocatori nostrani sono comunque riusciti a formare i propri gruppi per proseguire nella storia del mondo di Teyvat, realizzata da studio MiHoYo e continuamente allargata dalle varie patch di aggiornamento.

In attesa di un Genshin Impact in italiano che migliori la platea nel nostro paese, ormai siamo comunque ben consci di quali sono i personaggi del videogioco di matrice cinese, con tutte le loro debolezze e affinità, livello e vision. Per qualcuno però queste caratteristiche importano poco, dato che c'è chi gioca semplicemente con i propri personaggi preferiti. Mona Megistus è uno di quei personaggi con molta popolarità in Genshin Impact.

L'astrologa dalla vision hydro, quindi con poteri basati sull'acqua, si mostra in una versione più matura grazie alla cosplayer Hannah, la stessa che vi abbiamo presentato in occasione del cosplay di Chun-Li di Street Fighter. La modella americana indossa l'abito viola con calze e cappello a punta di Mona Megistus in questo cosplay dove la maga diventa più adulta. L'espressione della vision hydro è presente nell'immagine con l'aiuto del fotoritocco, che aggiunge l'acqua intorno al corpo e che fuoriesce dalle mani.