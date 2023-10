Genshin Impact: un magico cosplay di Lyney, il prestigiatore di Fontaine

Il mondo di Genshin Impact è sempre più vasto e ricco di contenuti. L'aggiornamento 4.1 ha arricchito la regione di Fontaine, ultima introdotta nel Teyvat, con nuove aree esplorabili, eroi ed eventi. Prima di andare avanti e scoprire le future novità in programma da MiHoYo, è tempo di uno spettacolo magico.

In Genshin Impact 4.2 arriveranno Furina e Charlotte, altre due eroine di primaria importanza per Fontaine, ma in attesa di novità sull'uscita dell'update facciamo un passo all'indietro all'aggiornamento che ha aperto le porte della regione ispirata alla Francia.

È con Genshin Impact 4.0 che l'utenza ha potuto avventurarsi a Fontaine, ma la zona non è stata l'unica sorpresa introdotta con quella patch da Hoyoverse. I primi personaggi della regione sono stati i due maghi gemelli Lynette, gratuita per tutti, e Lyney.

Lo spettacolo fantasmagorico di Lyney, il maschio della coppia di gemelli, comincia con l'interpretazione genderbend condivisa dalla cosplayer MiU. Il personaggio a 5 stelle legato all'elemento Pyro è il più grande mago di Fontaine e intrattiene il suo pubblico combinando giochi di prestigio alla sua parlantina ingegnosa ed eloquente. Il suo outfit "Fantasticat" si compone di un cilindro, un mantello nero con fiocco rosso e una camicia bianca senza maniche abbinata a un corsetto nero. Indossa anche pantaloncini e guanti, come vediamo in questo cosplay di Lyney da Genshin Impact.