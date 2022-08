Genshin Impact va in manutenzione ma regala 600 Primogems gratis per tutti

Il nuovo aggiornamento 3.0 di Genshin Impact arriva il 24 agosto e per l'occasione il team di sviluppo ha annunciato una manutenzione programmata per la giornata di domani che andrà avanti per qualche ora, proprio per permettere allo studio di ottimizzare i server e preparare il terreno al lancio del nuovo update.

La durata della manutenzione è stimata in cinque ore ma non disperate perché come di consueto ci sono anche dei bonus previsti per compensare il disagio. Nello specifico tutti i giocatori otterranno 300 Primogems gratis (60 Primogems per ogni ora di manutenzione) e altrettante Primogems sono previste per la risoluzione di bug e problemi tecnici, per un totale di 600 Primogems gratis.

Per riscattare questo ricco bottino dovrete semplicemente attendere la ricezione del messaggio da parte degli sviluppatori, il bonus è previsto per tutti coloro che hanno raggiunto almeno l'Adventure Rank 5. L'aggiornamento 3.0 di Genshin Impact porterà in dote tante novità, oltre ad un nuovo personaggio ci sarà una nuova nazione da esplorare ma si guarda già al futuro con l'aggiornamento 3.1 di Genshin Impact che introdurrà un gioco di carte collezionabili almeno stando a quanto scoperto dai dataminer analizzando il codice sorgente di questo popolare Action RPG MMO che ha riscosso un notevole successo di pubblico e critica.