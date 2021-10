Genshin Impact: nuova manutenzione stanotte prima dell'Update 2.2, Primogem gratis

In occasione dell'imminente distribuzione del ricco Update 2.2, Genshin Impact entrerà nuovamente in fase di manutenzione programmata nel corso di stanotte. I lavori ai server cominceranno alle ore 00:00 italiane di domani, mercoledì 13 ottobre, e si potrarranno per un totale di cinque ore, fino alle 05:00 del mattino.

Naturalmente, in questo periodo di tempo non sarà possibile accedere ai server dell'action game di miHoYo, e sarà necessario attendere l'orario indicato per tornare a giocare normalmente. Come al solito, come segno di riconoscimento verso la pazienza dei suoi utenti, la casa di sviluppo cinese ha pensato ad un nuovo premio da distribuire in regalo a tutti i giocatori che abbiano raggiunto l'Adventure Rank 5. Per la precisione, sarà possibile riscattare entro il 30 ottobre, tramite la posta di Paimon, un totale di 300 Primogem, la valuta in-game del gioco.

Nell'attesa di poter scoprire di persona tutte le novità, miHoYo ha già anticipato alcune delle aggiunte che saranno introdotte a partire dall'Update 2.2. I giocatori avranno a che fare con una serie inedita di puzzle, nemici e risorse che presto appariranno in quel di Tsurumi Island. Tra le altre cose, l'update 2.2 renderà finalmente ufficiale il supporto alle funzionalità esclusive del controller DualSense su PC.