Genshin Impact: manutenzione con tanti Primogems gratis in vista dell'update 1.3

Al debutto dell'aggiornamento 1.3 di Genshin Impact manca ormai poco e con un lungo post sul sito ufficiale, MiHoYo ha deciso di informare tutti i propri fan circa la manutenzione programmata che permetterà al team di sviluppo di predisporre il gioco a tutte le novità previste con l'uscita dell'update.

Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, i server del gioco verranno spenti alle ore 23:00 italiane della sera del prossimo mercoledì 3 febbraio 2021 e dovrebbero tornare in funzione entro e non oltre le ore 4:00 del 4 febbraio 2021. Ciò significa che la durata massima della manutenzione sarà di cinque ore, ma è probabile che MiHoYo riesca a sorprenderci ancora una volta e potremo giocare già dopo qualche minuto. In ogni caso ci saranno dei risvolti positivi, dal momento che anche per la prossima manutenzione è previsto un premio di 60 Primogems gratis per ogni ora durante la quale i server resteranno offline, con la possibilità quindi di ottenere un massimo di 300 Primogems (a patto che abbiate già raggiunto l'Adventurer Level 5).

Non dimenticate che per la prima volta in assoluto sarà possibile effettuare il preload di un aggiornamento di Genshin Impact grazie alla patch in arrivo per il client PC, Android e iOS nel corso della giornata di domani. Nel caso in cui siate soliti giocare su PS4 o PS5, per effettuare l'aggiornamento dovrete effettuare manualmente la ricerca di una nuova versione del gioco dalla console Sony al termine della manutenzione.