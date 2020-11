Genshin Impact, Marvelous Merchandise: come ottenere 30 Primogems gratis il 1 novembre

L'evento a tempo limitato di Genshin Impact che prende il nome di Marvelous Mercandise sta per volgere al termine ed oggi è possibile raggiungere l'ultima posizione del nuovo NPC per aprire la settima scatola contenente 30 Primogems e altre risorse utili al potenziamento di armi e personaggi.

Oggi, 1 novembre 2020, il mercante Liben si nasconde nella grande città portuale a sud di Tevyat, ovvero quella contrassegnata sulla mappa come Liyue Harbor. Per trovare immediatamente il personaggio vestito di viola non dovete far altro che selezionare il checkpoint più a nord di Liyue Harbor e spostarvi verso nord-est, saltando giù: vi ritroverete così proprio di fronte al misterioso NPC. Trovato Liben, interagite con lui e selezionate come opzione di dialogo "I'm here to do some business" per accettare la quest del giorno: consegnare dieci unità di Radish. A differenza delle sfide proposte negli scorsi giorni, potrebbe essere più difficile procurarsi dieci unità di questa risorsa, ma non demordete. Se siete a corto di Radish vi basterà far visita a Dawn Winery e cercare tra le piccole case che circondano la villa centrale per trovare un paio di coltivazioni ricche di carote e radici, così da raccoglierne abbastanza da completare la missione del giorno. Tornate quindi a parlare con Liben per completare la missione e selezionare poi l'opzione di dialogo "I'm here for my Box o' Marvels", grazie alla quale vi verrà data l'opportunità di aprire l'ultima delle otto scatole con all'interno svariate ricompense ricompense, tra le quali è possibile sempre trovare almeno 30 Primogems.

Prima di lasciarvi all'immagine con tutti gli indizi sulla posizione odierna di Liben, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i dettagli sull'update 1.1 di Genshin Impact, aggiornamento al quale è stato dedicato un trailer ufficiale.