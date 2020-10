Genshin Impact, Marvelous Merchandise: come ottenere 30 Primogems gratis il 28 ottobre

Continua ad aggiornarsi ogni giorno l'evento a tempo di Genshin Impact chiamato Marvelous Merchandise, grazie al quale anche oggi, 28 ottobre 2020, i giocatori possono ottenere senza alcuno sforzo almeno 30 Primogems e altre risorse di valore.

L'obiettivo è come sempre quello di scovare la posizione del mercante Liben, il quale si è spostato di nuovo e come suggerisce l'indizio presente nel menu dedicato agli eventi a tempo, oggi si nasconde a Dawn Winery. Per trovare Liben occorre quindi raggiungere il grosso vigneto situato a sud-ovest rispetto a Monstadt e all'interno del quale abbiamo affrontato più volte delle quest con protagonista Diluc. Posizionatevi di fronte all'ingresso principale della villa al centro di Dawn Winery e voltatevi a sinistra: vi ritroverete così faccia a faccia con il mercante. Interagite con il buffo personaggio e selezionate l'opzione di dialogo "I'm here to do some business" per accettare la quest del giorno, il cui obiettivo è quello di consegnare all'uomo un totale di dieci bacche gialle (berry). È molto probabile che abbiate nel vostro zaino decine e decine di berry, in caso contrario potete andare in giro per la mappa per trovarne una manciata senza particolari difficoltà. Una volta entrati in possesso delle bacche, tornate a parlare con l'uomo e consegnategli i materiali, poi ditegli "I'm here for my Box o' Marvels" e aprite una delle scatole per ricevere 30 Primogems e alcune risorse utili, tra i quali potrebbero anche esserci dei Mora. Vi ricordiamo che nel caso in cui vi foste persi le ricompense dei giorni precedenti vi verrà data la possibilità di completare le precedenti quest secondarie e recuperare tutte le scatole degli altri giorni dell'evento a tempo.

