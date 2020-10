Genshin Impact, Marvelous Merchandise: come ottenere 30 Primogems gratis il 29 ottobre

Continuano ad arrivare nuove ricompense per tutti i giocatori di Genshin Impact nel corso dell'evento a tempo chiamato Marvelous Merchandise, durante il quale gli utenti possono completare dei semplici obiettivi e ricevere dei bonus molto interessanti.

Oggi, 29 ottobre 2020, Liben è tornato a nascondersi in un luogo diverso e per dare il via alla missione del giorno occorre trovarlo seguendo l'indizio presente nella schermata di gioco dedicata agli eventi a tempo. Come si può leggere in game, il mercante si trova a Stone Gate, ovvero l'area della mappa che collega le due macro aree (Anemo e Geo) attualmente disponibili. Per trovare Liben non dovete far altro che raggiungere la struttura di legno poggiata sulla roccia: il mercante è proprio lì, ad attendervi nell'angolo e pronto a donarvi il premio giornaliero. Individuato l'NPC parlateci e selezionate come opzione di dialogo "I'm here to do some business" per accettare la quest del giorno: consegnare dieci unità di Sunsettia. Per chi non sapesse di cosa parliamo, i Sunsettia non sono altro che i frutti arancioni che si possono raccogliere sugli alberi sparsi in giro per il mondo di gioco e che cadono al suolo colpendo ripetutamente il tronco dell'albero. Raccoglietene dieci e tornate a parlare con Liben per completare la missione e selezionare poi l'opzione di dialogo "I'm here for my Box o' Marvels", grazie alla quale vi verrà concesso anche oggi di aprire una delle scatole piene zeppe di ricompense, tra le quali è possibile sempre trovare almeno 30 Primogems e alcune risorse utili.

Nel caso in cui non doveste riuscire a trovare la posizione di oggi di Liben, qui sotto potete trovare una mappa che abbiamo realizzato per voi e sulla quale potete individuare facilmente la posizione esatta del mercante. Non dimenticate che chi ha saltato uno o più giorni dell'evento può recuperare senza alcun problema anche le scatole non aperte in precedenza, così da non perdere nemmeno un Primogem.

Avete già riscattato i 300 Primogems gratis in Genshin Impact grazie all'evento di Klee?