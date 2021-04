Genshin Impact, Marvelous Merchandise: come ottenere 300 Primogems gratis

In attesa che l'update 1.5 di Genshin Impact faccia il proprio debutto con una corposa serie di novità, i giocatori del free to play targato MiHoYo possono iniziare ad accumulare centinaia di Primogems da investire per ottenere Eula e Yanfei grazie alla riproposizione dell'evento Marvelous Merchandise.

L'evento, già proposto qualche settimana dopo il lancio del titolo, è forse uno dei più semplici in assoluto e consente a tutti i giocatori di ottenere senza particolari sforzi un buon quantitativo di Primogems e di risorse per potenziare eroi, talenti ed armi. La struttura di Marvelous Merchandise è sempre la stessa: una volta al giorno è possibile recarsi dal mercante Liben e accettare la sua richiesta, la quale consiste in un piccolo quantitativo di risorse facilmente reperibili in giro per la mappa. In cambio degli oggetti richiesti, l'uomo vi darà ogni giorno 40 Primogems e svariate risorse.

Se siete interessati a partecipare all'evento, potete trovare Liben tra le mura di Monstadt. Il mercante si può trovare svoltando a destra subito dopo l'entrata della grande città di Tevyat, proprio di fronte al negozio di fiori. Interagite col personaggio e selezionate come opzione di dialogo "I'm here to do some business": a questo punto apparirà una finestra con la richiesta del mercante che, una volta accettata, vi fornirà immediatamente le ricompense. Ripetete questo procedimento per cinque giorni e alla quinta richiesta completata otterrete un pacchetto aggiuntivo da 100 Primogems. Ciò significa che si possono guadagnare in totale 300 Primogems da investire poi nei banner dell'update 1.5 tra una decina di giorni. Va inoltre precisato che Marvelous Merchandise è un evento a tempo limitato e resterà attivo solo per una manciata di giorni.

Avete già dato un'occhiata alla nuova ondata di codici da 300 Primogems gratis in Genshin Impact, la cui validità è stata estesa a causa dei recenti problemi avuti dal social network Twitter? Vi ricordiamo inoltre che il team di sviluppo ha appena annunciato la data d'uscita definitiva della versione PlayStation 5 di Genshin Impact.