Genshin Impact, Marvelous Merchandise: come ottenere Primogems gratis il 27 ottobre

È ora disponibile il secondo bonus gratuito dell'evento a tempo di Genshin Impact che prende il nome di Marvelous Merchandise. Oggi, 27 ottobre 2020, i giocatori del free to play possono infatti riscattare in pochi minuti e senza sborsare un centesimo 30 Primogems ed una serie di risorse utili al potenziamento di armi e personaggi.

L'obiettivo del giorno è, esattamente come ieri, andare alla ricerca del mercante Liben, il quale ci offrirà una nuova e semplice missione da portare a termine. Oggi il personaggio si nasconde a Springvale, luogo della mappa poco più a sud rispetto alla città di Monstadt. Per trovare Liben non dovete far altro che individuare il piccolo centro abitato di Springvale, a nord rispetto allo specchio d'acqua con al centro un isolotto. La posizione di Liben non è difficile da trovare, visto che l'uomo si trova tra le due case a sud-est. Parlate con lui e selezionate l'opzione di dialogo "I'm here to do some business" per accettare la quest del giorno, il cui obiettivo è quello di consegnare all'uomo un totale di dieci pigne (pinecones): questi oggetti sono piuttosto comuni nel mondo di gioco e possono essere recuperati molto in fretta o, in alternativa, acquistati presso uno dei mercanti delle due grandi città attualmente presenti nella mappa. Consegnati i materiali a Liben, selezionate l'opzione di dialogo "I'm here for my Box o' Marvels" e aprite una delle scatole per ricevere 30 Primogems e alcune risorse utili.

Nel caso in cui non doveste riuscire a trovare Liben, qui sotto potete trovare una mappa che abbiamo realizzato per voi e sulla quale potete individuare facilmente la posizione esatta del mercante. Non dimenticate che chi ha saltato uno o più giorni dell'evento può recuperare senza alcun problema anche le scatole non aperte in precedenza, così da non perdere nemmeno un Primogem.

