Genshin Impact, Marvelous Merchandise Giorno 1: come trovare Liben e ottenere Primogems

Oggi, 26 ottobre 2020, miHoYo ha dato il via all'evento Marvelous Merchandise di Genshin Impact, durante il quale i giocatori potranno ricevere gratuitamente una serie di ricompense tra le quali troviamo anche risorse per il potenziamento degli eroi e i Primogems.

Il funzionamento dell'evento a tempo limitato è molto semplice: ogni giorno il mercante Liben andrà a nascondersi in un luogo diverso della mappa e il giocatore dovrà fare il possibile per individuare la sua posizione. Una volta trovato il buffo personaggio, occorrerà parlarci ed esaudire una sua richiesta, la quale corrisponde ad uno specifico numero di materiali solitamente piuttosto comuni. Soddisfatta la sua richiesta vi verrà concessa l'opportunità di aprire uno degli otto pacchetti regalo, al cui interno si nascondono dei preziosi oggetti.

Nel primo giorno di Marvelous Merchandise, Liben si trova a Monstadt, la grossa città fortificata che si può visitare già dai primi minuti di gioco. Oltrepassate il lungo ponte che conduce all'ingresso della città e svoltate subito a destra: poco dopo la giovane fioraia vi ritroverete di fronte al nuovo NPC. Parlate con lui e selezionate la prima voce (quella con l'indicatore giallo) per far spuntare a schermo un menu attraverso il quale potrete donargli dieci funghi. Se non avete abbastanza funghi, potete andare a recuperarli in giro per Tevyat, dal momento che si tratta di una delle risorse più comuni del gioco e che può quindi essere accumulata molto facilmente. In alternativa potete dare un'occhiata al negozio di alimenti, così da velocizzare ulteriormente il procedimento. Dati a Liben i dieci funghi potete parlarci nuovamente e chiedergli di aprire uno dei suoi "Box o' Marvels": vi si aprirà così una schermata nella quale selezionare uno dei box da aprire, al cui interno dovreste trovare Primogems e altri tipi di risorse.

Prima di lasciarvi all'immagine con la posizione di oggi di Liben, vi ricordiamo che è ancora possibile riscattare 300 Primogems gratis in Genshin Impact grazie a Klee.