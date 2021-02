Genshin Impact, May Fortune Find You: come ottenere 10 Interwined Fate gratis

L'evento Lantern Rite, introdotto con l'update 1.3 di Genshin Impact, include una ricca serie di mini-eventi grazie ai quali i giocatori del free to play MiHoYo possono accaparrarsi un gran quantitativo di Primogems, armi ed eroi gratuitamente.

In questa guida vi parleremo di May Fortune Find You, evento che permette agli utenti di ottenere senza particolari sforzi un totale di dieci Interwined Fate, ovvero i gettoni con i quali si possono ottenere armi e personaggi all'interno della sezione Wish. Grazie alle ricompense dell'evento sarà possibile per voi effettuare dieci diversi tentativi nel banner a tempo di Xiao e avere il 100% di possibilità di ottenere un oggetto 4 Stelle o superiore, dal momento che il drop di questo tipo è garantito per ogni dieci Interwined Fate spesi.

Ecco di seguito l'elenco completo delle ricompense che si possono ottenere ogni giorno:

Giorno 1: Interwined Fate x1

Giorno 2: 80.000 Mora

Giorno 3: Interwined Fate x2

Giorno 4: Mystic Enhancement x18

Giorno 5: Interwined Fate x2

Giorno 6: Hero's Wit x8

Giorno 7: Interwined Fate x5

Per poter ottenere queste ricompense gratuitamente non dovete far altro che avviare il gioco almeno una volta al giorno e, all'accesso ai server, recarvi all'interno del menu Eventi e selezionare la seconda voce dell'elenco, May Fortune Find You: in questa schermata basta selezionare il premio del giorno corrispondente al vostro login per aggiungerlo immediatamente all'inventario. Va precisato che non occorre effettuare l'accesso per sette giorni consecutivi per ottenere tutte le ricompense, ma basta avviare il gioco sette volte in giorni diversi entro e non oltre le ore 3:00 italiane del prossimo venerdì 26 febbraio 2021.

