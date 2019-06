Genshin Impact: mezz'ora di gameplay dal clone di Zelda Breath of the Wild

Impazienti di immergervi nelle atmosfere a tinte oscure del seguito di Zelda Breath of the Wild? Gli autori cinesi di miHoYo corrono in nostro soccorso annunciando Genshin Impact, un nuovo action ruolistico per PC e sistemi mobile che sembra attingere a piene mani da BOTW e dalla storica produzione anime giapponese.

Il filmato di gioco che trovate a inizio articolo proviene dall'attuale fase di Beta testing a porte chiuse che sta avendo luogo su PC: scorrendo le scene di gameplay possiamo intuire le forti assonanze ludiche e artistiche con Breath of the Wild, ma anche con i capolavori di animazione dello Studio Ghibli e con serie videoludiche come quelle di Ni No Kuni e dei Tales Of.

Al netto delle considerazioni sulle analogie più o meno "sfacciate" tra questo progetto e il ben più celebre BOTW, Genshin Impact sembra comunque offrire un comparto grafico incredibile per una simile produzione a basso budget e, ciò che più conta, un sistema di gioco capace di reggere il confronto con gli action RPG giapponesi e occidentali più blasonati.

Tra intensi combattimenti magici e all'arma bianca, sessioni di esplorazione in free roaming di una dimensione fantasy che sembra essere intrisa di misteri e personaggi dai tratti caratteriali complessi, Genshin Impact proverà a fare felici tutti gli appassionati di The Legend of Zelda e di giochi di ruolo "all'orientale" traendo ispirazione dai lavori interattivi dei maestri del genere. La commercializzazione di Genshin Impact è prevista in Occidente nella primavera del 2020 su PC e sistemi mobile, ma con la concreta possibilità di un futuro approdo su PS4, Xbox One e Nintendo Switch qualora il progetto dovesse riscuotere il successo sperato dagli sviluppatori di Shanghai.