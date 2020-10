Genshin Impact è il miglior gioco di settembre 2020 per gli utenti PS4

Come di consueto, anche a settembre 2020 gli utenti del PlayStation Blog sono stati invitati a partecipare al solito sondaggio per decretare il miglior gioco del mese, titolo che è stato assegnato al sempre più popolare Genshin Impact, free to play disponibile anche su PlayStation 4.

Tra i giochi che i fan PlayStation potevano votare oltre a Genshin Impact c'erano anche Marvel’s Avengers, 13 Sentinels: Aegis Rim, Spellbreak, Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 e Spelunky 2. Nessuno di questi è però riuscito ad accumulare più preferenze del gioco gratuito di MiHoYo, che sta spopolando tanto sulla console Sony quanto su dispositivi Android/iOS e PC. A proposito di successo, vi ricordiamo infatti che Genshin Impact ha superato i 100 milioni di dollari di incassi in pochissimi giorni dal lancio, accumulando un quantitativo enorme di download e pre-registrazioni su tutte le piattaforme.

Nel caso vi fosse sfuggito, proprio oggi è stato dato il via all'evento cooperativo a tempo di Genshin Impact che prende il nome di Elemental Crucible, il quale resterà attivo solo per una settimana e permetterà di ottenere numerose ricompense.

Avete già letto la nostra guida con i consigli per iniziare a giocare a Genshin Impact?