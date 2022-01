Genshin Impact: miHoYo annuncia a sorpresa 4 nuove skin, una è per Mona

Mentre Genshin Impact era in manutenzione per prepararsi al debutto della versione 2.4 con Shenhe e tante altre novità, il team di sviluppo del free to play ha pubblicato sui canali social ufficiali l'annuncio di un nuovo set di skin.

Si tratta più nello specifico del redesign dei costumi di quattro dei personaggi già disponibili da tempo nel titolo miHoYo e che, per qualche strano motivo, stanno per ricevere una skin che non è altro che una rivisitazione del loro aspetto originale. Come potete vedere nell'immagine in calce alla notizia, si tratta di versioni più 'vestite' di Jean, Amber, Rosaria e Mona. Non è chiaro quale sia il perché dell'arrivo di questi redesign, ma è probabile che sotto vi sia la volontà di rendere meno provocanti le quattro guerriere.

Ecco di seguito l'elenco completo di costumi che prossimamente arriveranno nel gioco:

"Dandelion Knight" Jean

"Gliding Champion" Amber

"Thorny Benevolence" Rosaria

"Astral Reflection" Mona

Al momento non è chiaro come e quando questi costumi verranno pubblicati nel free to play, ma trattandosi di due eroi 4 Stelle e di due eroi 5 Stelle, non escludiamo che miHoYo decida di continuare ad inserire nel gioco due skin gratis (Amber e Rosaria) e due a pagamento (Mona e Jean), magari pubblicandone due nella versione 2.5 e le restanti in quella successiva.

Avete già letto della giocatrice che ha speso 20.000 dollari in Primogems, facendo infuriare il padre?