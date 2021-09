Genshin Impact: miHoYo cede, Primogems e altre ricompense gratis per l'Anniversario

Sembrerebbe che le numerose polemiche riguardanti le ricompense dell'Anniversario di Genshin Impact abbiano avuto effetto e nel corso delle ultime ore sono state distribuiti Primogems e altri oggetti gratis a tutti i giocatori del free to play.

Questa notte è infatti arrivata la prima di quattro ricompense aggiuntive che verranno inviate a tutti gli utenti fino a domenica 3 ottobre 2021, ovvero la data in cui è stata fissata la diretta dedicata al reveal dell'update 2.2 di Genshin Impact. Questi bonus, che vengono distribuiti tramite la casella di posta in game, consistono i pacchetti di Primogems e altre ricompense: il primo bundle consiste in 400 Primogems e una skin per le ali, la quale è la stessa presentata in occasione dell'annuncio del concerto e che quindi non farà più parte di un DLC a pagamento. Stando a quanto dichiarato dagli utenti orientali, che per via del fuso orario hanno già ricevuto la seconda ricompensa, il prossimo pacchetto conterrà altre 400 Primogems e 2 unità di Fragile Resin. È molto probabile quindi che verranno distribuite in totale 1.600 Primogems, le quali andranno ad aggiungersi ai 10 Interwined Fates gratis che si possono ottenere tramite accesso giornaliero.

In attesa di scoprire tutte le novità del prossimo aggiornamento e le restanti ricompense, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere la guida su come sbloccare la claymore Luxurious Sea-Lord gratis in Genshin Impact.