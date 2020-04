Genshin Impact: MiHoYo discute della fine della Closed Beta e del lancio come free-to-play

Gli autori cinesi di MiHoYo condividono un nuovo messaggio per discutere delle prossime tappe di sviluppo di Genshin Impact, tra la fine della fase di Closed Beta e l'eventuale lancio come free-to-play.

Nella lunga lettera aperta indirizzata a tutti coloro che guardano con curiosità e interesse a questa avventura ruolistica ispirata a Zelda Breath of the Wild, il produttore Hugh Tsai spiega che il percorso di sviluppo di Genshin Impact è partito tre anni fa e, ad oggi, impiega qualcosa come 500 dipendenti tra designer, programmatori, autori e grafici.

Sempre dalle parole di Tsai apprendiamo poi che il titolo "non deve essere visto come un MMORPG: decidi tu come giocare, scegliendo se intraprendere un'avventura in singleplayer o se imbarcarti in una storia condivisa con i tuoi amici. Si può decidere di passare dall'una all'altra modalità in qualsiasi momento della storia".

Il dirigente di MiHoYo riflette poi sul futuro del progetto e spiega che "alcuni partecipanti alla Closed Beta si sono lamentati della mancanza di contenuti disponibili dopo 50 ore di gioco. Il team sta lavorando a nuove avventure e nuovi modi di giocare, tra cui missioni giornaliere, sfide multiplayer, dungeon e funzionalità originali che sveleremo in futuro". Hugh Tsai conferma infine che Genshin Impact sarà un titolo free-to-play su PC, PS4 e Nintendo Switch e che, a suo dire, si appoggerà a a un sistema per la monetizzazione ingame "amichevole ed equo per i giocatori". Nella speranza di conoscerne al più presto la data di lancio su PC e console, vi lasciamo in compagnia alla nostra prova della Closed Beta di Genshin Impact.