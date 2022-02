Genshin Impact: miHoYo finanzia un'importante ricerca sul nucleare con gli incassi

In passato vi abbiamo parlato più volte degli incassi da record di Genshin Impact, free to play che ha permesso a miHoYo di investire parte dei guadagni in maniera inaspettata.

Sembrerebbe infatti che il team di sviluppo del popolare gioco gratis abbia deciso di investire ben 63 milioni di dollari in un'azienda cinese chiamata Energy Singularity. L'obiettivo di questa transazione è quello di finanziare la ricerca e lo sviluppo di una nuova tecnologia relativa all'energia nucleare. Stando a quanto dichiarato ad una rivista cinese, tutto ruoterebbe intorno ad un dispositivo caratterizzato da materiali in grado di sopportare temperature molto elevate e che, in combinazione con un sistema avanzato a base di magneti, permetterebbe di dare vita ad un tipo di fusione nucleare di nuova generazione.

Va precisato che queste azioni al di fuori del campo videoludico non sono insolite per la software house, il cui motto è proprio "Tech otakus save the world". Dopotutto lo scorso marzo sono stati fatti importanti investimenti per la ricerca sulle intelligenze artificiali in territorio cinese e non è detto che non ve ne siano anche altri in futuro.

