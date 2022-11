Genshin Impact: MiHoYo rilascia una closed beta per la versione 3.4 del gioco

Dopo essere giunto da pochissimo l'annuncio della data d'uscita dell'update di Genshin Impact con l'italiano, emergono nuove informazioni sul rilascio di una closed beta della versione 3.4 di Genshin Impact. Attualmente vi è la possibilità, per alcuni giocatori, di compilare la domanda per l'inserimento al programma chiuso di testing.

A quanto pare, infatti, MiHoYo ha rilasciato alcune linee guida per l'accesso al suddetto programma di verifica della stabilità e delle funzionalità che verranno apportate al gioco con l'uscita ufficiale della patch 3.4. Attualmente, però, i giocatori di tutto il mondo posso avere solo l'accesso alla versione 3.2, la quale verrà meno in seguito al già presentato update che introduce la lingua italiana su Genshin Impact. Alla fase di beta testing, dunque, non potranno accedere tutti gli utenti, richiedendo così di operare una selezione tra tutti i giocatori attraverso una specifica procedura.

Nel dettaglio, alla prova della beta potranno partecipare tutti coloro i quali hanno almeno diciotto anni di età, in seguito alla compilazione della domanda. Sarà obbligatorio fornire una prova del proprio documento di identità, al cui interno deve essere riportato di essere in possesso del requisito fondamentale per il beta test in oggetto: ovvero, avere diciotto anni. Il documento potrà essere il passaporto, la carta di identità o anche solo la patente di guida, purché si possa riconoscere l'identità dell'utente richiedente l'accesso al programma. Inoltre, sarà necessario entrare a far parte del server ufficiale di Discord dedicato a Genshin Impact.

Una volta verificati i requisiti in possesso ed una volta accettato l'inserimento del videogiocatore all'interno della beta della versione 3.4, egli potrà accedere ad eventi, personaggi, missioni e meccaniche di gioco non disponibili nella versione 3.2. Attenzione, però: le iscrizioni termineranno il 28 novembre 2022, per cui rimangono a propria disposizione ancora pochi giorni prima di poter effettuare la domanda. Attualmente non vi sono grandi informazioni ufficiali sui contenuti che i giocatori potranno provare con mano nel corso di questa fase di beta.

Possiamo pensare che, come di consueto, saranno presenti nuovi personaggi che comporranno il roster di personaggi, ma bisognerà attendere delle informazioni ufficiali. Tuttavia, vi sono delle indiscrezioni circa i personaggi presenti: in rete si parla della presenza di una replica di Hu Tao e l'introduzione di Dendro.