Genshin Impact, Mimi Tomo: come ottenere 420 Primogems gratis nel nuovo evento

Il free to play di miHoYo non si ferma mai e a poche ore dall'annuncio dell'update 1.6 di Genshin Impact, il quale introdurrà le skin e tante altre novità, ecco che inizia un nuovo evento a tempo limitato che prende il nome di Mimi Tomo.

Questo particolare evento ha come protagonista la giovane Ella Musk, la bizzarra ragazzina che studia il linguaggio degli Hilichurl, i goblin che popolano Tevyat. Le sette sfide dell'evento, attivabili dall'apposita sezione dei menu di gioco, sono molto semplici da completare e hanno una struttura molto simile. Una volta attivata la quest vi verrà evidenziata in giallo un'area circolare sulla mappa e al suo interno dovrete andare a caccia dell'unico Hilichurl dalle intenzioni pacifiche ed interagirci: questo NPC vi guiderà verso aree piene di nemici da sconfiggere o vi chiederà un oggetto (potete utilizzare il manuale in game per tradurre il significato delle sue parole e comprendere quale sia l'oggetto richiesto). Una volta soddisfatte tutte le volontà dell'Hilichurl, questo vi fornirà posizione e ora del giorno (anche questa va tradotta utilizzando il manuale che trovate nell'inventario con le varie frasi in Hilichurlian) in cui trovare il personaggio misterioso: raggiungete quindi l'area, fate scorrere il tempo tramite l'apposita opzione nel menu e poi fate fuori il boss prima che riesca a scappare. Questi scontri non sono complessi, ma il nemico in questione può chiamare in suo aiuto alcuni alleati più o meno forti che potrebbero distrarvi durante i suoi svariati tentativi di fuga ed è quindi consigliabile concentrare tutti gli attacchi su di lui e utilizzare personaggi le cui abilità possono immobilizzare i mob più piccoli.

Sconfitto l'Hilichurl misterioso non dovete fare altro che visitare nuovamente il menu dedicato all'evento e, tramite la schermata, reclamare le ricompense. Ogni nemico sconfitto vi darà 60 Primogems e alcuni progetti per costruire degli esclusivi elementi d'arredo per il vostro Serenitea Pot. Al momento sono disponibili solo quattro Hilichurl misteriosi e nei prossimi giorni se ne sbloccheranno altri tre, permettendo così ai giocatori di ottenere gratuitamente ben 420 Primogems e alcuni progetti che aiuteranno ad aumentare il livello dell'housing e ad ottenere altri Primogems gratis nel Serenitea Pot di Genshin Impact.

Vi ricordiamo che l'evento resterà attivo fino al prossimo 6 giugno 2021 e potranno partecipare esclusivamente i giocatori che hanno già raggiunto l'Adventure Rank 20.